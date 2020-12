Polski eksport trzyma się mocno. Rok z rekordową nadwyżką?

Mimo niekorzystnego efektu liczby dni roboczych, eksport w październiku zwiększył się o 9,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem rok temu, co było najwyższym wzrostem w tym roku.

Co za nim stoi? Jak podaje NBP, większy w porównaniu z rokiem poprzednim był eksport baterii i silników samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, telewizorów, a także odzieży i wyrobów tytoniowych.

A co z importem? Również wzrósł, jednak w mniejszym stopniu. W październiku import osiągnął wartość 96,4 mld zł i był wyższy w skali roku o 1,9 proc.

Całkowita wartość importu byłaby wyższa, gdyby nie ropa naftowa. W tej kategorii zanotowaliśmy spadek o 50 proc. rok do roku. Obok niższych cen w porównaniu z 2019 rokiem, wpłynęło na to zmniejszenie wielkości dostaw do Polski.