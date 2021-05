Polski Ład. Kto za niego zapłaci?

W końcu stało się. W sobotę 15 maja rząd pokazał Polski Ład - wielki program zmian, anonsowany od miesięcy. Jedną z głośniejszych zapowiedzi jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", rząd podkreślił w programie, że nakłady na Polski Ład (szacowane na 651 mld zł do 2030 roku) nie będą pokryte ze środków unijnych. A to oznacza, że ktoś w kraju będzie musiał ponieść koszty programu. W przypadku zmian w PIT na podniesieniu kwoty wolnej Polacy zyskają nawet 60 mld zł. Jednak coś za coś - zniknie możliwość odliczenia składki zdrowotnej. A to da budżetowi nawet 35-40 mld zł.