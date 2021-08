Polski (nie)Ład energetyczny. "Czekają nas poważne braki prądu"

"Powody do niepokoju"

Jego zdaniem mamy poważne powody do niepokoju związanego z bezpieczeństwem energetycznym kraju. - Wszystko bowiem wskazuje na to, że będzie rosło zagrożenie blackoutem i czeka nas deficyt energii elektrycznej, a różnicę będzie trzeba wyrównywać zakupami za granicą - dodaje Kaczmarek, którego spółka specjalizuje się w obszarze projektowania dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego.

Fotowoltaika przyhamowana

- Zabraliśmy się do przebudowy systemu zbyt późno. Jeszcze niedawno chcieliśmy budować bloki węglowe w Ostrołęce. Oczywiście trudno było przewidzieć 5 lat temu, że koszty emisji wzrosną do 60 euro za tonę, a do końca roku mogą wzrosnąć nawet do 70 euro. Dlatego już teraz mamy najwyższe ceny hurtowe energii w Europie i to nie szybko się zmieni - mówi Steinhoff.