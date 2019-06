Polski PMI. Siódmy miesiąc czarnej serii przemysłu. Niemcy ciągną w dół nas i Czechów

IHS Markit podała wyniki majowych badań nastrojów w polskim przemyśle. Wynika z nich, że menadżerowie do spraw zakupów negatywnie oceniają rzeczywistość i perspektywy na najbliższy czas. I to już siódmy miesiąc z rzędu.

To skrajnie różne informacje od publikowanych przez GUS danych. Według nich przemysł i inwestycje były najważniejszym elementem wzrostu PKB w pierwszym kwartale.

Zobacz też: Likwidacja marek własnych. Spytaliśmy, czyj to pomysł

Majowy wskaźnik PMI znalazł się poniżej poziomu 50 pkt., który jest neutralny. Spadł poniżej kwietniowego poziomu 49 pkt. i osiągnął wartość 48,80 pkt. Analityk IHS Markit Trevor Balchin pociesza, że to powyżej średniej z pierwszego kwartału 2019 roku, czyli jest nadzieja, że będzie lepiej.

- Popyt eksportowy spadł dziesiąty miesiąc z rzędu, w dodatku w szybkim tempie, co ewidentnie wpłynęło na kondycję przemysłu. Według respondentów badania źródło problemów stanowiły Niemcy i inne sąsiednie gospodarki - twierdzi Balchin.

"Poziom zatrudnienia i aktywności zakupowej również się obniżył, a zapasy pozycji zakupionych wzrosły rekordowy ósmy miesiąc z rzędu. Firmy zredukowały natomiast zapasy wyrobów gotowych, wyprzedając magazynowane produkty" - podano w raporcie. Wskazano jednocześnie, że presja inflacyjna była przez to najsłabsza od dwóch i pół roku.

Coraz lepsze są perspektywy przemysłu w Indiach, które najwyraźniej zastępują Chiny na pozycji fabryki świata. Pogorszyły się nastroje w Wietnamie, który teoretycznie mógł skorzystać na zablokowaniu chińskich transportów do USA, ale Donald Trump groził, że jeśli chińskie firmy zaczną się przenosić do Wietnamu, to ten też trafi na czarną listę.