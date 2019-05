Wzrost PKB jeszcze wyższy. Wydatki rządu w górę

Dane GUS o wzroście gospodarczym okazały się lepsze, niż GUS podał we wstępnych danych 15 maja. Nie 4,6 proc., ale PKB był wyższy o aż 4,7 proc. rok do roku - podał GUS w piątek. Cała gospodarka wytworzyła w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wartość 520,2 mld zł.

To najwolniejsze tempo wzrostu od drugiego kwartału 2017. Od tamtego czasu przez pięć kwartałów mieliśmy tempo ponad pięcioprocentowe. Ale zarazem jest to jedne z najlepszych danych w Europie. Szybciej rosły tylko Rumunia i Węgry.

Na drugim miejscu jest natomiast tzw. spożycie publiczne, czyli wydatki "konsumpcyjne" rządowe i samorządowe, które zwiększyły się o 7 mld zł rok do roku, czyli o 6,4 proc. To dodało 1,1 pkt. proc. do wskaźnika wzrostu gospodarczego.

Bardzo dobrze wyglądają też inwestycje. Wzrosły o aż 12,6 proc. rok do roku, co dołożyło do dynamiki gospodarki 1,6 pkt. proc. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Wysokie inwestycje to mocna podstawa wzrostu w przyszłych kwartałach.