Polski przemysł powyżej ważnej granicy. Pomógł eksport

Polski PMI pozostał w październiku na takim samym poziomie co przed miesiącem (50,8 pkt.). Wynik okazał się minimalnie gorszy od średnich przewidywań ekonomistów, którzy prognozowali 51,1 pkt.

Wirus nie zniknie. Utrudnienia nawet do wiosny

– Globalne łańcuchy dostaw pozostają drożne, co sprzyja kontynuacji umiarkowanego ożywienia w przemyśle – oceniają ekonomiści Banku Pekao.

Piotr Bujak - główny ekonomista PKO BP - ocenia, że łańcuchy produkcyjne w Europie w minionym miesiącu trzymały się mocno, mimo gwałtownego wzrostu zakażeń i wprowadzania antyepidemicznych restrykcji. Dobry wynik odnotował n. in. przemysł szwedzki (58,2 pkt) i niemiecki (58,2 pkt). Natomiast wskaźnik dla strefy euro wyniósł 54,8 pkt.

Natomiast Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, zwraca uwagę, że wprawdzie nastroje w polskim przemyśle pozostały w październiku jeszcze stabilne, ale na tle wyników Azji czy Europy wyglądają już jednak na wyraźnie słabsze. Niewątpliwie wpływ na to miał rozwój sytuacji pandemicznej, gdzie liczba zarówno zachorowań na COVID-19, jak i zgonów, które zaczęły w październiku przyrastać z dnia na dzień w bardzo szybkim tempie, ostatecznie zmusiły rząd do wprowadzenia ponownych (póki co w ograniczonej skali) restrykcji w połowie miesiąca.