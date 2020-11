Indeks PiS 2.0 najniżej od maja. Straty na akcjach idą w kilkanaście miliardów złotych

To oznacza, że przez prawie rok wycena największych państwowych spółek spadła o blisko jedną trzecią.

W ostatnim czasie jednak oba wykresy znowu wyraźnie się rozjechały, co sugeruje, że pojawił się deficyt zaufania do spółek kontrolowanych przez państwo.

PiS Index 30.10.2020

Skąd przecena?

Spółki Skarbu Państwa od kilku lat nie są tylko typowym podmiotem gospodarczym nastawionym na osiąganie zysków (co jest kluczowe z punktu widzenia inwestorów giełdowych), ale też pełnią rolę wspierającą działalność społeczną, co nie idzie w parze ze spodziewanymi wynikami finansowymi.

Najnowszym przykładem jest z kolei zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w budowę szpitali . Premier zobowiązał do tego m.in. paliwowe koncerny Orlen i Lotos, a także KGHM i PKO BP.

Straty w majątku Skarbu Państwa

Jednak biorąc pod uwagę wielkość PGNiG i największy, bo ponad 70-procentowy udział Skarbu Państwa w spółce, to przecena tych akcji jest największym obciążeniem dla portfela, nad którym pieczę sprawuje minister Jacek Sasin. W trzy miesiące wyparowały ponad 4 mld zł. Straty na pozostałych spółkach prezentuje poniższy wykres.

Indeks PiS 30.10.2020

Jak wyliczamy indeks PiS 2.0?

Indeks PiS 2.0 powstaje na podstawie zmian cen akcji 10 spółek giełdowych, w których państwo ma największe udziały pod względem wartości. Skład i udziały podlegają okresowej weryfikacji - co kwartał.

Każda ze spółek ma swoją wagę w indeksie, zależną od wartości udziałów należących do państwa (aktualnie największą PGNiG, a najmniejszą JSW). Z tego też względu ograniczyliśmy skład indeksu do 10 spółek. Udział państwa w innych spółkach jest wartościowo na tyle niewielki, że nie miałyby one większego wpływu na indeks.