Polskie "Davos" znowu w formie

– Liczba gości na konferencji przekroczy 3 tysiące i zbliża się do poziomu z roku 2019, gdy mieliśmy zaszczyt przyjąć najwięcej uczestników. To pokazuje, że goście chcą się ze sobą spotkać i rozmawiać. W tym roku również przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia gościom bezpieczeństwa. Weryfikujemy szczepienia, umożliwiamy przeprowadzenie badań na miejscu. Do dyspozycji gości będą środki ochronne, dezynfekcja. Zapewnimy odpowiednie odstępy i maseczki – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.