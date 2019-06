Polskie linie lotnicze współwłaścicielem szwajcarskiego przewoźnika. Chair ma wystartować w lipcu

49 procent udziałów w Chair należy bowiem od maja tego roku do Enter Air, polskiego przewoźnika czarterowego.

Chair powstaje zaś z rebrandingu linii Germania Flug, szwajcarskiej spółki należącej do niedawna do linii Germania. Jak tłumaczy w komunikacie Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air, na początku roku Szwajcarzy zerwali wszelkie związki z Niemcami i zaczęli poszukiwania partnera, który pomoże im zbudować solidną szwajcarską markę. Padło na Enter Air.

- Zarówno w nazwie, jak i kolorystyce mamy teraz widoczne skojarzenia ze Szwajcarią, na czym zależało wszystkich udziałowcom, w tym także i nam. Będzie to zupełnie odrębna linia, z produktem dopasowanym do szwajcarskiego rynku i popytu - tłumaczy Polaniecki.

W maju 2019 r. Enter Air podpisał umowę inwestycyjną o wartości 2 mln dol. (około 7,7 mln zł) i objął 49 proc akcji tej linii, dzięki czemu uzyskał dostęp do szwajcarskiego rynku turystycznego. Umowa zawiera też opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji linii dających łącznie udział do 80 proc. akcji.