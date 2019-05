Centralny Port Komunikacyjny. W lipcu ruszają konsultacje z liniami lotniczymi

W skład komitetu wejdą przedstawiciele linii lotniczych, którzy planują korzystać z nowego lotniska. IATA zaprosiła do Komitetu wszystkich zainteresowanych przewoźników, także niezrzeszonych w tej organizacji.

Komitet Konsultacyjny ma weryfikować założenia koncepcyjne CPK, uzgadniać je z potrzebami przewoźników, a także wprowadzić do koncepcji ewentualne korekty oraz przeprowadzić wstępną analizę kosztów i korzyści.

Oprócz linii korzystających z Lotniska Chopina, takich jak LOT, British Airways, Air France, KLM, Alitalia czy Lufthansa będą to również linie niskokosztowe oraz cargo.

- Nasze działanie jest starannie przemyślane. Nie da się dobrze zaplanować lotniska, nie pytając się o zdanie tych, którzy będą z niego korzystać, czyli przede wszystkim przewoźników lotniczych - stwierdza wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK. - Konsekwentnie budujemy bazę wiedzy, która posłuży nam do przygotowania planu generalnego, czyli masterplanu Portu Lotniczego Solidarność - dodaje.

Uzgodnione przez CPK i IATA zasady zarządzania projektem stanowią, że - poza zwyczajowo wybieranym przez uczestników ACC przewodniczącym Komitetu Konsultacyjnego - współprzewodniczącym będzie przedstawiciel CPK. Ma to pozwolić spółce na lepsze i bardziej efektywne prowadzenie całego procesu konsultacji.

Jak wyjaśnia, prognozy wskazują, że europejski popyt na podróże wzrośnie do 2037 r. o ok. 50 proc., dlatego niezbędna jest budowa infrastruktury, która będzie w stanie na to zapotrzebowanie odpowiedzieć. - Cieszymy się, że poprzez projekt CPK możemy zaoferować pasażerom rozwiązanie, na które czekają - podkreśla Schvartzman.