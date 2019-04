Budowa CPK. Mateusz Morawiecki: Epokowy projekt

- To wielki układ komunikacyjny. To zwiększenie perspektyw rozwojowych i gospodarczych dla Rzeczpospolitej - powiedział o budowie CPK premier Mateusz Morawiecki. - Tworzymy okno na świat. Tworzymy podwaliny pod właściwy rozwój komunikacyjny w całym środkowoeuropejskim układzie gospodarczym państw - dodał.

"Państwo polskie zobowiązało się do realizacji systemu komunikacyjnego wskazanego w koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koncepcja ta określa m.in. sieć linii kolejowych (planowanych do budowy i istniejących), które stanowić będą szkielet systemu transportowego kraju, zapewniający pasażerom dostęp do systemu transportu dalekobieżnego, w tym bezpośredni dojazd do CPK i Warszawy" - napisano w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.