Polskie studentki pomagają ukraińskiej młodzieży. Projekt nominowany do nagrody money.pl

"Druha we mnie masz" - tak nazywa się projekt dwóch polskich studentek, który ma połączyć w pary młodzież z Polski i Ukrainy. Ma to pomóc młodym uchodźcom w znalezieniu bratniej duszy i zaadaptowaniu się do nowych warunków, także w szkole i na uczelni. Projekt polskich studentek został nominowany do nagrody money.pl w kategorii "Technologia".