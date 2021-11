Ponure dane GUS. Takiego ciosu w portfele Polacy nie doświadczyli od 1997 r.

Adam N 1973 27 min. temu zgłoś do moderacji 0 10 Odpowiedz

Gdyby rządziła PO to drastycznie podnieśli by stopy procentowe, co inflacji by nie zahamowało, bo teraz ma ona pochodzenie zewnętrzne, nie wewnętrzne jak w 1989. Jeśli już ktokolwiek w Polsce ma jakikolwiek wpływ na inflację, to są to TOTALNE SAMORZĄDY które podnoszą czynsze i inne opłaty. Jeśli sklep czy warsztat ma POdniesiony czynsz to większość POdwyżki przerzuci na klientów. A wracając do stóp procentowych, które PO podniosłaby do poziomu co najmniej inflacji, a może i dwa procent wyżej, to skutkiem byłyby bankructwa nie tylko firm (chociaż większość i tak nie przetrwałaby pandemii Covid podczas rządów PO) ale także zwykłych ludzi, którzy mają kredyty. Banki na masową skalę przejmowałyby mieszkania i domy, a ludzie straciliby nie tylko pracę, ale i dach nad głową