Ponure dane z Niemiec. Wyraźny skok istotnego wskaźnika

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego inflacja HICP w największej gospodarce Europy wzrosła w grudniu w skali rocznej do 3,8, względem 2,3 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja CPI wzrosła z poziomu 3,2 do 3,7 proc. rok do roku. W skali miesiąca inflacja wzrosła o 0,1 proc.