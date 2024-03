Popularna marka kosmetyków się zwija. Problemy zaczęły się na Wyspach

Firma założona przez aktywistkę

Firma została założona w 1976 r. przez Anitę Roddick, działaczkę na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska . Do 2023 roku sieć The Body Shop rozrosła się do ponad 2500 punktów sprzedaży detalicznej w ponad 80 krajach, a jej produkty były dostępne online na ponad 60 rynkach.

Od momentu powstania, The Body Shop kilkakrotnie zmieniał właściciela. W 2006 roku został zakupiony przez giganta kosmetycznego L’Oréal za ponad miliard dolarów, a w 2017 roku został sprzedany brazylijskiej firmie Natura za kolejny miliard dolarów. W ubiegłym roku The Body Shop został sprzedany grupie zarządzającej aktywami Aurelius za około 266 milionów dolarów. – pisze "Rzeczpospolita".

Problemy zaczęły się w UK

Pierwsze doniesienia o problemach marki dotyczyły Wielkiej Brytanii . To właśnie tam sieć zamknęła 75 swoich sklepów i zwolniła ponad 700 pracowników. Niestety, to nie koniec problemów marki.

The Body Shop poinformowało, że amerykański oddział The Body Shop ogłosił upadłość i całkowicie zakończył swoją działalność. Dodatkowo planowane są kolejne zamknięcia. Do likwidacji pójdą 33 sklepy z Kanady, co wiąże się z kolejnymi grupowymi zwolnieniami. Na tych rynkach zatrzymano sprzedaż internetową – pisze se.pl.