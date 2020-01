Avon ma nowego właściciela. Powstał kosmetyczny gigant

Globalny gigant Natura &Co zakończył proces przejęcia firmy Avon Products Inc., tworząc czwartą co do wielkości grupę kosmetyczną na świecie. Za zarządzanie kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa będzie odpowiadało nowo powołane kierownictwo.

