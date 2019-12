Polska buduje siłę na rynku kosmetycznym. Co drugi produkt przeznaczony na eksport

Dziennik wymienia przyczyny ukształtowania się branży kosmetycznej w naszym kraju. Jeszcze przed wojną nad Wisłą położono silny nacisk na produkcję produktów pielęgnacyjnych, co pozwoliło na wykształcenie kadr oraz zaplecza produkcyjnego.

Zaowocowało to po 1989 roku. Jak podaje "PB", po przemianach ekonomicznych i rynkowych, rynek kosmetyczny w Polsce rozkwitł, przynosząc szereg firm, które szybko zdobyły popularność. Związały ze sobą Polaków do tego stopnia, że pojawiający się u nas zachodni giganci nie byli w stanie zmonopolizować ani podporządkować sobie rynku.

Co ważne, branża kosmetyczna w Polsce cały czas się rozrasta. W rozmowie z "PB" Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, powołuje się na dane REGON, z których wynika, że w tylko w latach 2015-1

7 zarejestrowano w Polsce ok. 175 spółek zajmujących się produkcją czy dystrybucją perfum.

Silne rozdrobnienie rynku doprowadziło do tego, że polskie firmy oddają co drugi swój produkt na eksport. Dzięki temu budują swoją marżowość, co potem przekładają na wewnętrzny rynek.