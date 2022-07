Powiało pesymizmem. GUS zbadał koniunkturę

Gospodarka zwalania. Oto jak sytuacja wygląda w poszczególnych branżach

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w branży: zakwaterowanie i gastronomia w lipcu kształtuje się na poziomie plus 1,2 wobec plus 1,7 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania także wykazują korzystne oceny koniunktury (plus 4,4) wobec negatywnych opinii zgłaszanych przez jednostki gastronomiczne (minus 2,1).

W sektorze: informacja i komunikacja lipcowy wskaźnik kształtuje się na poziomie plus 12,2 – zbliżonym do sygnalizowanego w czerwcu (plus 11,6). Z kolei w finansach i ubezpieczeniach jest na poziomie identycznym w ubiegłym miesiącu (plus 14,1).