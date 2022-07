Gospodarka wyraźnie hamuje. Lipcowe zwiastuny nadchodzącej recesji

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) spadł w lipcu mdm (miesiąc do miesiąca) o 2,6 pkt. do poziomu 102,4 pkt. To kolejny miesiąc, w którym MIK jest powyżej poziomu neutralnego oznaczającego przewagę nastrojów pozytywnych, ale lipcowy odczyt jest o 7,6 pkt. niższy niż wartość MIK zanotowana w styczniu tego roku.