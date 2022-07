Niemiecki kryzys energetyczny wpłynie na całą UE. "W sezonie grzewczym będą rekordowe ceny energii"

Od 11 lipca przez dziesięć dni z powodu konserwacji nie będzie działać gazociąg Nord Stream 1. Niemcy się jednak obawiają, że Władimir Putin wykorzysta sytuację, żeby w ogóle zablokować przesył rosyjskiego gazu. Byłoby to dla nich bardzo dotkliwym ciosem.

Jakub Wiech, publicysta i ekspert energetyczny, przypomina, że w tym momencie trzy z czterech głównych gazociągów z Rosji do Europy mogą przestać tłoczyć gaz. Dwa już to zrobiły: Jamalski i Turkish Stream.

Niemcom trudno będzie w krótkim czasie wyjść z kryzysu energetycznego. To pokłosie długotrwałej polityki tego kraju, który teraz jest bezbronny wobec rosyjskiego szantażu. – Zmiana w polityce energetycznej zawiodła, Niemcy powinni otwierać nowe elektrownie jądrowe, a nie je wyłączać. Teraz płacą cenę za swoje błędy – uważa Jakub Wiech .

Ucierpi motoryzacja. I nie tylko

Na straty narażony jest przede wszystkim niemiecki przemysł motoryzacyjny. Dr Lars Gutheil, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK), wskazuje, że ok. 37 proc. całkowitego zużycia gazu ziemnego w Niemczech przypada na producentów samochodów i ich dostawców.

– Kryzys gazowy może uderzyć np. w przemysł azotowy. Zaraz pojawią się wysokie ceny nawozów, a następnie żywności. W Europie będzie drożyzna, a to doprowadzi do jeszcze wyższej inflacji. Trudno powiedzieć, jak daleko mogą sięgnąć negatywne konsekwencje braku dostaw gazu. To reakcja łańcuchowa – dodaje Jakub Wiech.