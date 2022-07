Nadchodzi recesja. To będzie kryzys, jakiego "nie widziano od pokoleń"

Recesja dotrze do Stanów Zjednoczonych na sam koniec roku i ma potrwać co najmniej do początku 2024 r. Eksperci zaznaczają jednak, że w tym kraju "będzie dosyć płytka". Gorzej może wyglądać sytuacja w gospodarkach średnich wielkości, gdzie odnotowano boom na rynku nieruchomości, który napędzał dług. Chodzi przede wszystkim o trzy kraje: Kanadę, Australię oraz Koreę Południową.