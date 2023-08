Powrót "cudów" na Orlenie? "Gra, jak mu PiS dyryguje"

Tata 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

A czy opozycja by krytykowała jakby podwyższył ceny paliw a może chodzi o zbicie inflacji A może to jest dobre dla Polaków co czy wy zawsze czym gorzej tym lepiej dla was ale nie dla nas dlatego przegracie wybory Nikt na świecie nie ma tak głupiej opozycji jak Polska