Poznaliśmy laureatów Wektorów 2024. Dutkiewicz: Przed nami kolejne wyzwania

Słowem definiującym tegoroczną galę wręczenia nagród Pracodawców RP były "przełomy". Wektory to jak co roku okazja do dialogu na temat relacji polskiego biznesu z otoczeniem oraz szukania odpowiedzi na wyzwania, takie jak obronność i bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, nowoczesne technologie oraz sztuczna inteligencja. Firmy działające w tych sektorach i wykorzystujące ich zdobycze znalazły uznanie w oczach kapituły Wektorów 2024.

– 23. edycja Gali Wektory była okazją do podsumowania naszego rozwoju, polskiego cudu gospodarczego na skalę światową. Od 1990 roku PKB per capita liczone w parytecie siły nabywczej wzrosło o ponad 200%. Od 1989 r. zanotowaliśmy 28-krotny wzrost wartości polskiego eksportu. W Polsce mamy dziś ponad 5 milionów firm, ponad 10 razy więcej niż u progu transformacji. Za nami mnóstwo przełomowych chwil, a kolejne czekają za rogiem. Wektory to okazja, by nakreślić wizję przyszłości, tego jak będzie się rozwijał nasz kraj i Europa w okresie wielu politycznych, gospodarczych i społecznych wyzwań – mówił podczas gali Rafał Dutkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców RP.