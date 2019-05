PPK. Sejm zgodził się na zniesienie limitu 30-krotności

Choć ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie z początkiem roku, to system PPK formalnie zacznie działać 1 lipca 2019 r. Przez kilka kolejnych miesięcy największe firmy będą musiały wybrać instytucję prowadzącą PPK. Do stycznia 2021 r. w półrocznych odstępach obowiązek ten będzie obejmował coraz większe firmy oraz sferę budżetową.

Od chwili przystąpienia do PPK w zakładzie pracy, zatrudniony będzie oddawał część swojej pensji na rzecz oszczędności emerytalnych, do których dopłacą zarówno pracodawcy, jak i państwo. Posłowie podczas dzisiejszego głosowania zgodzili się jednak, by składka była wyliczania niezależnie od wysokości pensji – tj. znieśli znany z powszechnego systemu limit 30-krotności podstawy wyliczenia składek. Od nadwyżki nie odprowadza się składek do ZUS, jednak do PPK już tak.