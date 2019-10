PPK. Sprawdź, na czym polega system oszczędzania i czym różnie się od OFE

Aż dwadzieścia instytucji w Polsce oferuje przedsiębiorcom prowadzenie rachunków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jednocześnie co trzeci pracodawca zdecydował się na ofertę PZU - wynika z danych PFN. Na czym właściwie polega różnica między PPK a OFE?

Kiedy powstawał Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), jego pomysłodawcy ustalili, że osoby urodzone po 1968 roku obowiązkowo muszą wybrać fundusz i zawrzeć z nim umowę. Tym samym cii, którzy tego nie zrobili, do konkretnego OFE byli przydzielenia w drodze losowania. Przypomnijmy, że OFE było obowiązkowe do 2014r. Inaczej jest w przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nowy program jest całkowicie dobrowolny dla wszystkich zatrudnionych osób.

Przed paroma dniami Paweł Borys, prezes PFN, ocenił, że średni wynik partycypacji pracowników w pierwszym etapie PPK na poziomie 40-50 proc. byłby bardzo dobry. Jednocześnie ściął swoje długoterminowe oczekiwania, co do udziału Polaków w PPK.

Dobrowolność sprawia, że równie łatwo, jak z PPK odstąpić, można do niego wrócić. Jeżeli więc np. po kilku latach dojdziemy do wniosku, że jednak oszczędności nam się przydadzą, zawsze możemy do programu przystąpić ponownie. Wystarczy złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do tego PPK.

Pracownicy między 55 a 70 rokiem życia, nie są zapisywani do programu automatycznie, chociaż mogą do niego przystąpić na swój wniosek. Ponadto z założenia PPK nie pochłania pieniędzy z ZUS-u.. Tym samym wypłacane nam pieniądze będą stanowić dodatek do emerytury, na którą składki płacimy do ZUS-u.

Z kolei w przypadku otwartych funduszy emerytalnych środki odkładane na emeryturę były częścią obowiązkowej składki emerytalnej odprowadzanej do ZUS (osoby oszczędzające w OFE nie odkładały zatem na emeryturę nominalnie więcej niż gdyby to robiły nie przystępując do OFE).

