PPL komentuje wypowiedzi szefa Ryanair. "Wprowadzają element komizmu do świata biznesu"

"Welcome Airport Services należy do grupy kapitałowej PPL, ale w Warszawie firma nigdy nie obsługiwała Ryanair. Linia Prezesa O’Leary’ego korzystała do niedawna z usług LS Airport Services, która należy do Polskiej Grupy Lotniczej, zrzeszającej również PLL LOT. Pomylić Welcome AS i LS AS, to trochę tak, jakby powiedzieć, że Ryanair nie jest linią z Irlandii, a z Islandii" - czytamy w oświadczeniu PPL.