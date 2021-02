Praca. Co szósty absolwent bez zatrudnienia. Wiele krajów i tak może nam pozazdrościć

Mimo wszystko to, że co szósty kończący naukę nie może znaleźć pracy, jest problemem. W dużej mierze, jak zauważa "Rzeczpospolita", wynika to z tego, że pracodawcy wymagają doświadczenia nawet od kandydatów stawiających na rynku pracy pierwsze kroki. W czasie pandemii, gdy firmy zrezygnowały z programów staży i praktyk, jest to bardzo utrudnione.