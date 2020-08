Praca w Polsce. Przeanalizowali rynek pod kątem cudzoziemców

W ciągu ostatnich pięciu lat silnie wzrósł odsetek imigrantów deklarujących chęć pozostania na dłużej lub nawet na stałe w Polsce. Ponad połowa imigrantów w Polsce przebywa razem z przynajmniej jednym członkiem rodziny. Oznacza to wzrastającą tendencję do migracji osiedleńczej. Z czasem wysoka obecnie skłonność imigrantów do przesyłania środków do kraju rodzinnego powinna się zmniejszać.