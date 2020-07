Pierwsze polskie testy na Covid-19 zalegają w magazynie. Tymczasem MZ deklaruje zakupy w polskich firmach

Pierwsze, polskie testy opracował poznański Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (ICHB PAN). Elementy testu i odczynniki dostarczyły polskie spółki Future Synthesis i A&A Biotechnology, do produkcji wyznaczono polską firmę Medicofarma.

To miało spowodować, że przy produkcji będziemy niezależni od międzynarodowego łańcucha dostaw, tak porwanego w czasie pandemii. 10 kwietnia ówczesny wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin poinformował, że Państwowy Zakład Higieny walidował polski test na koronawirusa jako 100-procentowo skuteczny.

Informację tę udało nam się potwierdzić u prezesa spółki Medicofarma S.A. Cezarego Kilczewskiego. Testy czekają już od 25 czerwca, kiedy zakończono produkcję. Jak się też dowiadujemy od producenta, trafiły one do kilkunastu laboratoriów, zarówno prywatnych jak i państwowych w celu sprawdzenia ich skuteczności.

- Wszędzie opinie o ich czułości i jakości były bardzo pozytywne - mówił Kilczewski. Próbowaliśmy się już dowiedzieć w resorcie zdrowia, dlaczego jeszcze nie zostały one skierowane do użycia. MZ, przyznał, że testów jeszcze nie otrzymał i odesłał nas do resortu nauki.