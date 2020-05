Praca zdalna. Giganci wydłużają do końca roku

Praca zdalna jako możliwość, a nie obowiązek - to może być nowy trend wielu korporacji. Jak podaje BBC, Google i Facebook właśnie ogłosiły plany powrotu pracowników do biur. Jednocześnie obie firmy chcą bardziej elastycznie podejść do miejsca wykonywania pracy, zgodziły się też na pracę z domu do końca roku.

mBank webinar dla firm: Jak płynnie przenieść stacjonarny biznes do online, przetrwać i wygrać w kryzysie?

Szef Google Sundar Pichai powiedział, że pracownicy, którzy będą musieli wrócić do biura, będą mogli to robić od lipca. Firma wzmocniła już środki bezpieczeństwa. Jednak, jak dodał, większość pracowników, którzy mogą wykonywać pracę z domu, będzie mogła to robić do końca roku.

Komunikat dotyczący organizacji pracy niemal jednocześnie wydał też Facebook. Zapewniono, że biura zaczną być otwierane 6 lipca. "Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku powrotu do poprzedniej filozofii pracy. Każdy, kto może wykonywać swoją pracę zdalnie, może to robić do końca roku" - napisano. Facebook był jedną z pierwszych firm technologicznych, która wysłała swoich pracowników do pracy zdalnej. Dał też pracownikom 1 tys. dolarów premii za koszty pracy z domu i opieki nad dziećmi.

Czytaj także: Inspekcja pracy nakazuje wprowadzenie zmian w biurach

Praca z domu może stać się trwałym rozwiązaniem wielu firm, które teraz zmieniają swoje biura, by spełnić nowe wytyczne dotyczące dystansu społecznego. Niektórzy pracownicy obawiają się powrotu do pracy w czasie globalnej pandemii.

Obejrzyj: Teorie spiskowe związane z 5G. Minister reaguje

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące