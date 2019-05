Pracownicy domagają się od firm benefitów. Najbardziej pożądana jest prywatna opieka medyczna

Firmy dopiero zaczynające w branży motywowania pracowników nie mają szans na konkurencję z potentatami takimi jak Benefit Systems czy Sodexo, więc szukają dla siebie nisz. Nowi gracze coraz częściej decydują się więc na to, by działać jako platformy do zarządzania dostępnymi już na rynku benefitami lub wchodzą w niszę usług specjalnych, np. ekstremalnych wycieczek.