Pracownicy Facebooka zostają w domach. Będą pracować zdalnie

Początkowo część pracowników Facebooka miała wrócić do biur 6 lipca. Okazało się jednak, że poziom zachorowań w USA jest na tyle wysoki, że decyzję trzeba było odłożyć.

"W związku z gwałtownym zwiększeniem liczby zachorowań w Stanach Zjednoczonych nie jesteśmy w stanie określić, kiedy nasze zespoły będą mogły powrócić do pracy w biurach firmy. To niezwykle rozczarowujące, bo wygląda na to, że USA mogły zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii, gdyby tylko działania rządu były skuteczniejsze" - powiedział Mark Zuckerberg podczas spotkania online z analitykami, cytowany przez portal wnp.pl, za PAP.