Pracownik nie do ruszenia. Choć popełnił poważny błąd, zwolnić i tak go nie można

To zdarzenie mogło mieć inny finał. Kilku pracowników mogło zostać przygniecionych ciężkimi elementami konstrukcyjnymi, ponosząc śmierć na miejscu lub odnosząc poważne obrażenia. A wszystko dlatego, że pracownik zatrudniony w dziale transportowym, który odpowiedzialny był za samochody, którymi na budowę dojeżdżali pracownicy fizyczni, nie dopilnował, by auto zostało przystosowane do jednoczesnego przewozu pasażerów i ciężkiego sprzętu. Powinien był umieścić w pojeździe specjalną przegrodę, która oddziela ludzi od załadunku.