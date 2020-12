Pralnie EBS: upadamy! Apelują o pomoc. Wiele z ponad 120 punktów w lutym może być już zamkniętych

Nieźle. 50 min. temu zgłoś do moderacji 53 0 Odpowiedz

EBS SA: "Prowadzimy działalność w branży pralniczej oraz gastronomicznej. Jesteśmy niezależnym prywatnym holdingiem, działającym na rynku od 1999 roku i zatrudniającym ponad 1000 pracowników. Jesteśmy obecni w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Ukrainie." To nie tylko pralnie i nie tylko w Polsce Hmm.. A punkt centrali firmy w Warszawie, to tylko punkt... Co to za gigant? Jakie państwo trzepie kasiorkę? Straty to chyba tylko w branży pralniczej... i to w Polsce. Proszę podać jaki był bilans EBS SA w 2020 roku? Okaże się, że strata kilku milionów euro to dla tej korporacji kropla w morzu... Zyskiem 3.3 mln zł z pralni nie stać cię na tyle swoich punktów w wieeelu krajach.. Pomyślcie...