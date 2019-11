Prawdziwa przeciętna płaca Kowalskiego. GUS podał precyzyjne dane

4 095 zł brutto to o 17 proc. mniej niż GUS podawał jako średnią płac w małych i dużych firmach w październiku 2018 r. To pokazuje skalę zniekształcenia prezentowanej co miesiąc "średniej" w porównaniu z "medianą". Dla wyjaśnienia - w przypadku mediany połowa pracowników zarabia więcej, a połowa mniej, czyli jest to idealna "przeciętna pensja".