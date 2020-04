"Prawdziwa tarcza antykryzysowa". Poprawki PSL-Kukiz'15 trafiły do kosza

Opozycyjny projekt zakładał przede wszystkim, że do służby zdrowia trafi 20 mld złotych z unijnego programu Coronavirus Response Investment Initiative (pol. Inicjatywa Inwestycyjna w Odpowiedzi na Koronawirusa). Pieniądze te miały trafić na zakup niezbędnego sprzętu do szpitali oraz testów na obecność SARS-CoV-2, ale także na monitorowanie oddziałów geriatrycznych i domów pomocy społecznej i wprowadzenie dodatków finansowych dla pracowników ochrony zdrowia.

Ludowcy zaproponowali też, by zawiesić pobór podatków wszystkim firmom. PSL chciało też, by przedsiębiorstwa same decydowały, czy chcą obecnie płacić składki na ZUS. Politycy zakładali, że zdecydują się na to tylko w przypadku, gdy niezagrożona będzie ich płynność finansowa oraz obecne miejsca pracy.