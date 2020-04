Wakacje kredytowe. Prawie 600 tys. wniosków o ulżenie kredytobiorcom

- Według stanu na 3 kwietnia 2020 r. i danych zebranych z ponad 90 proc. banków liczba wniosków o odroczenie spłat rat kredytowych wyniosła 543 tys. 446. Liczba wniosków złożonych przez przedsiębiorców to 44 tys. 532 – powiedział w rozmowie z PAP Przemysław Barbrich, rzecznik prasowy Związku Banków Polskich.

Z kolei prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz wyjaśnił, że "w większości będą to raty kapitałowo-odsetkowe, w niektórych będą to raty kapitałowe, oczywiście będą się różniły okresem przesunięcia spłaty: od trzech do sześciu miesięcy".