Prezes NBP: "Zrobię wszystko, byśmy jak najszybciej wrócili na drogę polskiego cudu gospodarczego"

Dodał przy tym, że "nic ma nic za darmo" i pieniądze, o których mówił Mateusz Morawiecki to nie banknoty "drukowane na zapleczu NBP", lecz muszą być zapewnione przez odpowiednie mechanizmy. "Dbamy, by banki komercyjne działały prawidłowo. Dziś Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe i uruchomiła kredyt wekslowy" – wyjaśnił.

- To ogromne kwoty porównywalne z tym, co robią inne kraje – powiedział.

- Już teraz obserwujemy powrót do wojny walutowej, a po ustaniu kryzysu będziemy tego doświadczać jeszcze bardziej. Będzie wojna o jak najniższy kurs walutowy, co obserwowaliśmy do tej pory na linii Chiny – reszta świata. Wszystkie rządy będą walczyły o przestrzeń dla swojej gospodarki – powiedział Glapiński. Zapewnił, że NBP jest do takiego starcia przygotowany.