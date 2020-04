Zamrożone podwyżki, zawieszone rekrutacje i pierwsze zwolnienia. Rynek pracownika też ma swoją epidemię

Dla wielu pracowników sektora IT to może być niemałe zaskoczenie. Od lat ich pensje gnały w górę, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi. A teraz zapotrzebowania na usługi nie ma. Firma zatrzymała też niemal wszystkie rekrutacje. Szuka wyłącznie jednej osoby. W zastępstwo odchodzącego pracownika. Nikogo więcej - na razie - nie potrzebuje.

- To jest pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa. Skoro było najpierw duże zapotrzebowanie na pracowników, to pierwszym ruchem będzie rezygnacja z tych potrzeb. Później w kolejce są zwolnienia - komentował w money.pl Piotr Bartkiewicz, analityk bankowy Pekao.

Miejsc pracy ubywa

W ciągu tygodnia z bazy wyparowało kilka tysięcy ogłoszeń, w sumie liczba etatów do zajęcia zmniejszyła się o ponad 20 proc. - do 30 tys. Centralna Baza Ofert Pracy zbiera krajowe i zagraniczne oferty pracy, propozycje staży, praktyk i przygotowania zawodowego, które można znaleźć w rozsianych po całej Polsce urzędach pracy.

Ostatnie oferty? Ochroniarz poszukiwany jest we Wrocławiu. Dostanie umowę o pracę i pensję minimalną, choć musi posiadać status niepełnosprawnego. W Kobierzycach czeka praca na montera wentylacji. Do wzięcia 17 zł za godzinę pracy. W Bydgoszczy pojawiła się oferta pracy dla chętnej osoby do sprzątania bloków na osiedlu. Tutaj do wzięcia jest tylko część etatu. Dla przykładu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy w ostatnim tygodniu pojawiło się zaledwie osiem nowych ofert pracy.