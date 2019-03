Prawie 50 tys. lokali stoi pustych. Kolejki po mieszkania komunalne się nie zmniejszają

Według raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, średnie zadłużenie przypadające na jeden lokal komunalny to 2287 złotych. W ciągu ostatnich 10 lat kwota, na którą zadłużeni są mieszkańcy lokali komunalnych dobiłą do 4 mld złotych.

Gdyby te pieniądze udało się odzyskać i przeznaczyć na remont mieszkań, które znajdują się w zasobach samorządów, ale nie nadają się do zamieszkania, gminy mogłyby zaoferować dwa razy więcej lokali.

- W 1990 r. było w Polsce 1980,3 tys. mieszkań komunalnych, co stanowiło 16,7 proc. całego zasobu mieszkaniowego. W 2016 r. liczba lokali spadła do 868,5 tys - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że w zasobach gminnych pozostaje 49,5 tys. mieszkań, które stoją puste. Stanowi to ok. 41 proc. wszystkich polskich pustostanów.