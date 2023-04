Premier chce strategicznego partnerstwa UE z USA. W tle rozmów polski atom

Toka prowda 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Od samego poczatku mieszkajacy w Polsce i majacy polskie obywatelstwo 7yd Morawecki wami wylacznie manipulowal i nadal to robi, wielkie hasla pompatycznie wyglaszane. On wie ze na glupcach robi to wrazenie a wiekszosc w Polsce jak widac niestety do nich nalezy. Tylko popatrzcie jakie macie EFEKTY jego rzadow dzisiaj, jakie macie chocby ceny, jaka macie sytuacje polityczna i gospodarcza. To jest ruina a ten facet na zdjeciu sluzy amerykanskim interesom, nie polskim i nie europeiskim.