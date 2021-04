Premier Francji dostał 200 przesyłek z bielizną. To protest sprzedawców

Sklepy z bielizną - w przeciwieństwie do fryzjerów, kwiaciarni, księgarni i sklepów muzycznych - zostały we Francji uznane za nieistotne i z tego powodu nie mogą działać. Branża się oburzyła. - Czy to nie jest kwestia higieny? - zapytała w oświadczeniu i, by głos jej był bardziej słyszalny, zmobilizowała sprzedawców do wysłania majtek premierowi Francji.