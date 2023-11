Problem z nowym rządem PiS. Odmawia nawet Janusz Kowalski

Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania rządu. Rozpoczęły się więc kompletowania kadr do poszczególnych resortów. Jak się jednak okazuje, politycy Zjednoczonej Prawicy nie palą się do dołączenia do nowego gabinetu. Odmawia szereg osób, w tym m.in. Janusz Kowalski.