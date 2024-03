"Premier powiedział, że nie zamknie granicy". Rolnicy po spotkaniu z Donaldem Tuskiem

- Premier powiedział, że nie zamknie granicy. Będzie ściągał nadwyżkę zboża z Polski, z krajowych środków. Resort rolnictwa musi policzyć, jaka to nadwyżka i jaką kwotę na to przeznaczyć. Jest to jakieś rozwiązanie problemu, można by mieć magazyny i sprzedać to, co zalega - powiedział Sobociński, cytowany przez Polsat News.