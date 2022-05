Premier: przedłużenie tarczy antyinflacyjnej jest "wysoce prawdopodobne"

Tarcza antyinflacyjna. Gdzie obniżono podatki

Tarcza antyinflacyjna obowiązuje od 1 lutego br., została wprowadzona na sześć miesięcy, tj. do końca lipca br. Obejmuje zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5 proc., a także zerowy VAT na gaz ziemny oraz nawozy; obniżenie VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa; przedłużenie 5 proc. stawki VAT na prąd; obniżenie VAT na ciepło do 5 proc.