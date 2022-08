Premier Saksonii uderza w politykę energetyczną Berlina. "Elektrownie jądrowe muszą nadal działać"

Eleko 43 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Obecny kyzys energetyczny Niemiec i całej Europy polega na tym, że dali omamić się "czarem Putina" i uwierzyli, że poprzez tani gaz i kontakty gospodarcze da się Rosję przbliżyć mentalnie do krajów demokratycznych. Pierwszy probem Niemiec to uzależnienie od rosyjskiego gazu, a ten stanowi i surowiec dla przemysłu i paliwo dla elektrowni gazowych 11-15% ogółu mocy. Drugim problemem jest bezsensowna rezygnacja z działajacych elektrowni jądrowych po katastrofie w Fukuszimie. Ale mnie ma się co martwić Niemcami, poradzą sobie, wybuduja gazoporty, pewnie postawią na masową produkcję własnego biogazu, my przy nich jestesmy w czarnej węglowej wielkiej D. Nie dośc że 75% produkujemy z węgla, do którego od dziesiątków lat dopłaca się z budżetu państwa, nie rozwijamy źródeł odnawialnych, co by nam szkodziło abyśmy mieli własny gaz z biogazowni? Przecież wlasny lepszy niz importowany.