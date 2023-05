Premier w Morskim Porcie Gdynia. "Rynki zbóż drżą w posadach"

– Mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją na rynku zbóż i to zarówno z perspektywy sprzedającego, jak również z perspektywy rysujących się możliwości eksportowych, absorpcji tego zboża na całym świecie – wskazał Morawiecki.

Premier mówił o tym, że mamy obecnie do czynienia z ogromną suszą – w Hiszpanii, Portugalii. Wskazał, że problemem są również: powodzie we Włoszech, blokada Morza Czarnego oraz wojna w Ukrainie. – I znowu kolejna perspektywa trwogi o to, co będzie, jeśli chodzi o północną Afrykę, Bliski Wschód i dostępność zbóż – dodał.