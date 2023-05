Import zboża z Ukrainy. Będzie kontrola NIK

NIK przygląda się importowi zboża z Ukrainy

Jak dodał, w piśmie skierowanym do przewodniczącej koła Polski 2050 Pauliny Hennig-Kloski, Banaś przyznał, że "NIK bardzo poważnie zajmuje się sprawą" związaną ze zbożem sprowadzonym do Polski z Ukrainy i przeprowadzi kontrolę, która wyjaśni wszystkie aspekty tej sprawy.

Kobosko zwracał uwagę, że minął już miesiąc od kiedy opinia publiczna usłyszała o problemie związanym z importem ukraińskiego zboża, a do tej pory w tej sprawie nie wydarzyło się nic znaczącego z punktu widzenia polskich rolników. Jak dodał, rządzący ukrywają odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację. Mówił, że opinia publiczna nadal nie poznała wszystkich aspektów tej sprawy.

- Oczekujemy zdecydowanych działań, zdecydowanych kroków wyjaśniających tę sytuację, do której doszło, a przede wszystkim informacji, jak nie doprowadzić do sytuacji, w której, po tegorocznych żniwach, ta sytuacja miałaby się w Polsce ponownie pojawić - powiedział Kobosko.

Import zboża z Ukrainy. Jest śledztwo

W ubiegłym tygodniu rzeszowska prokuratura poinformowała PAP, że pierwsze śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych ze zbożem sprowadzonym do Polski z Ukrainy rozpoczęła Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która przekazała postępowanie do Rzeszowa. Tam, z polecenia prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, przenoszone są wszystkie sprawy dotyczące zboża z Ukrainy, które zostało sprzedane jako spożywcze polskim producentom mąki i pasz.

- Śledztwo prowadzone jest pod kątem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości polskich producentów pasz i artykułów spożywczych poprzez wprowadzenie ich w błąd co do kraju pochodzenia zboża oraz zatajenia, że zostało ono sprowadzone z Ukrainy jako tzw. zboże techniczne – przypomniała prokurator Biernat-Łożańska.