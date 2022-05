Premier zaatakował Norwegów. Tymczasem Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich

Premier zaapelował także do młodzieży, aby ta pisała do swoich norweskich rówieśników , licząc na to, że dzięki temu uda się przekonań rząd Norwegii, by ten podzielił się "nadmiarowymi zyskami".

Polska najbardziej korzysta z Funduszy Norweskich

Rząd wzywając Norwegię do podzielenia się zyskami, zapomniał, że ten kraju już to robi. Pod koniec ubiegłego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich, to bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana przez Norwegię państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej (UE) od 2004 r. Pomoc jest skierowana do mikro, małych i średnich firm działających i realizujących projekty na terenie naszego kraju. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii i produktów.