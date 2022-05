Mateusz Morawiecki krytykuje Norwegów. "Powinni podzielić tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem"

Przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji postanowił skrytykować publicznie Emmanuela Macrona, co zamieniło się w mało dyplomatyczną wymianę zdań, w której urzędujący prezydent Francji nazwał Morawieckiego antysemitą.

Mateusz Morawiecki wbija szpilę Norwegom

Co więcej, polski premier zwrócił się do młodych ludzi, żeby pisali do swoich norweskich znajomych, żeby ci naciskali na rząd Norwegii, by ten podzielił się "nadmiarowymi zyskami". Szef polskiego rządu powiedział, że jest to "żerowanie na tym, co się dzieje". Dodał jednak, że wojna oczywiście nie jest winą Norwegii.